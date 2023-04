Napoli, 1 mld per la riqualificazione di Piazza Garibaldi. De Luca: Intervento strategico per tutta la città (Di giovedì 6 aprile 2023) “Oggi c’e’ la seduta finale della Conferenza dei Servizi per la riqualificazione di Piazza Garibaldi a Napoli. Credo che sara’ un Intervento davvero strategico per la citta’ di Napoli, con quasi un miliardo di euro di investimenti che facciamo come Regione Campania con le Ferrovie”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione di Campania Architettura CA23 e del Festival Campania Architettura 2023. “E’ stato – ha spiegato De Luca – un lavoro lungo, d’intesa con il comune, per trovare gli indici urbanistici coerenti con la manovra comunale, poi abbiamo trovato l’accordo con le Ferrovie dello Stato, e credo che sara’ un Intervento davvero ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 aprile 2023) “Oggi c’e’ la seduta finale della Conferenza dei Servizi per ladi. Credo che sara’ undavveroper la citta’ di, con quasi un miliardo di euro di investimenti che facciamo come Regione Campania con le Ferrovie”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, a margine della presentazione di Campania Architettura CA23 e del Festival Campania Architettura 2023. “E’ stato – ha spiegato De– un lavoro lungo, d’intesa con il comune, per trovare gli indici urbanistici coerenti con la manovra comunale, poi abbiamo trovato l’accordo con le Ferrovie dello Stato, e credo che sara’ undavvero ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Goalist_it : Le parole di #DeLaurentiis: “Neppure mi importa di sapere quanto vale il mio Napoli, tanto è il giocattolo di famig… - 4n1mo51t1som1n4 : @DiMarzio Juve 2.2 mld Napoli 2.5 mld Boston Celtics 4 mld Ci credo. - mariobianchi18 : Il #5aprile 1977 l'esponente socialista #GuidoDeMartino viene rapito a Napoli. E' il figlio dell'ex segretario del… - RosarioLavorgna : NAPOLI - “I fondi del Pnrr rappresentano per il Paese un’ottima via d’uscita per il superamento della crisi economi… - MaurizioLiccia8 : @matteorenzi Io sono un tifoso del Napoli, comunque preferisco che spendino i soldi per lo stadio a Firenze e non… -