Nandez | «Cagliari a vita? Se pensassi di dover andare via | sarebbe dura…»

(Di giovedì 6 aprile 2023) Nahitan, centrocampista del, ha parlato del momento del club rossoblù e del suo immediato futuro Nahitan, centrocampista del, ha parlato al Corriere dello Sport. AGOSTO 2019 – «Il mio arrivo? Sono stato accolto con grandissimo entusiasmo. Avevo preso un po’ di informazioni con i miei compagni uruguaiani, ma quello che ho vissuto è stato più bello di quanto raccontato». FUTURO – «? Chi può dirlo? Sedivia,dura: posso dire di avere più amici qui che in Uruguay. In Sardegna ho trovato anche l’amore: Sara, la mia fidanzata: una sarda che mi ha cambiato la. Sono molto felice e questo è importante». RINNOVO – «Ora ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lorenzo_Schirru : #Cagliari, #Nandez allontana le pretendenti di mercato: «Cagliari a vita? Chi può dirlo? Se pensassi di dover andar… - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'Cagliari, Nandez carica: «Vogliamo la serie A»' - CagliariNews24 : Nandez: «Mi sento mezzo sardo, Cagliari a vita? Chi può dirlo. Sarebbe dura andar via» - CagliariNews24 : Cagliari, solo due rossoblù hanno più presenze di Nandez: i numeri #Cagliari - UnioneSarda : #CagliariCalcio, chi sale chi scende: su Nandez, giù Zappa -

Nahitan, centrocampista del, ha parlato del momento del club rossoblù e del suo immediato futuro Nahitan, centrocampista del, ha parlato al Corriere dello Sport. AGOSTO 2019 ...- SUDTIROL 1 - 1 I sardi partono fortissimo e al 12' trovano già il vantaggio. Masiello ... Un minuto dopo,di testa sfiora il vantaggio. Poi la gara si sblocca al 30', ancora il ...A illudere ilera stato alla mezz'ora del primo tempo Lapadula con un gol dei suoi: su colpo di testa diprima ha deviato in porta costringendo Poluzzi al miracolo. Sulla ...

Cagliari, solo due rossoblù hanno più presenze di Nandez: i numeri Cagliari News 24

Importante e imprescindibile. Non si può definire in altro modo Nahitan Nandez. Il giocatore del Cagliari si prepara assieme al resto del gruppo rossoblù per la prossima partita di Serie B. Claudio ...Nel prossimo turno di Serie B il Cagliari di Claudio Ranieri sarà ospite del Pisa all’Arena Garibaldi. Il tecnico rossoblù conta su di un super Nandez per allungare il distacco dai nerazzurri Nel pros ...