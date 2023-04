Myanmar, i volti di chi vive gli effetti della crisi climatica (Di giovedì 6 aprile 2023) Undicimila disastri climatici negli ultimi 20 anni. Oltre 475mila persone uccise, e in Italia, solo nel 2022, sono stati 310 gli eventi meteorologici estremi, il 55% in più in un anno, con un bilancio di almeno 29 morti. Temperature infuocate, cicloni, allagamenti, frane, incendi. E di conseguenza morte, fame e mancanza d’acqua, povertà, epidemie e migrazioni. Ovunque, ma a pagarne le conseguenze più gravi sono tuttora gli Stati più poveri e vulnerabili, ancora oggi impreparati ad affrontare e reagire a tali catastrofi. Il Myanmar, ad esempio, ha il triste record di essere il secondo Paese al mondo più soggetto a eventi meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici, mentre gli effetti di questi ultimi si sommano alle conseguenze di instabilità politica e scontri armati, alla crisi economica, agli effetti ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 6 aprile 2023) Undicimila disastri climatici negli ultimi 20 anni. Oltre 475mila persone uccise, e in Italia, solo nel 2022, sono stati 310 gli eventi meteorologici estremi, il 55% in più in un anno, con un bilancio di almeno 29 morti. Temperature infuocate, cicloni, allagamenti, frane, incendi. E di conseguenza morte, fame e mancanza d’acqua, povertà, epidemie e migrazioni. Ovunque, ma a pagarne le conseguenze più gravi sono tuttora gli Stati più poveri e vulnerabili, ancora oggi impreparati ad affrontare e reagire a tali catastrofi. Il, ad esempio, ha il triste record di essere il secondo Paese al mondo più soggetto a eventi meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici, mentre glidi questi ultimi si sommano alle conseguenze di instabilità politica e scontri armati, allaeconomica, agli...

