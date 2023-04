Mutui: devi accendere quello aggiuntivo per i 60.000 euro di lavori Case Green (Di giovedì 6 aprile 2023) Forti polemiche per la Direttiva Case Green che impone circa 60.000 euro di lavori sulle Case italiane. Serve il mutuo aggiuntivo. La Direttiva europea Case Green è stata approvata dal Parlamento europeo. Dovrà passare altri due step per diventare una vera e propria norma vincolante per tutti i cittadini europei. L’attuale formulazione della direttiva è durissima. Tutti gli immobili europei con poche eccezioni dovranno essere fatti salire di varie classi energetiche entro il 2030. Nuovo mutuo per lavori Case Green – ilovetrading.itGli immobili che dopo il 2030 non saranno in queste elevate classi non potranno essere affittati e neppure ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 6 aprile 2023) Forti polemiche per la Direttivache impone circa 60.000disulleitaliane. Serve il mutuo. La Direttivapeaè stata approvata dal Parlamentopeo. Dovrà passare altri due step per diventare una vera e propria norma vincolante per tutti i cittadinipei. L’attuale formulazione della direttiva è durissima. Tutti gli immobilipei con poche eccezioni dovranno essere fatti salire di varie classi energetiche entro il 2030. Nuovo mutuo per– ilovetrading.itGli immobili che dopo il 2030 non saranno in queste elevate classi non potranno essere affittati e neppure ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RosarioFer39853 : @ibblastoise ERRORE: FARE MUTUI! I SOLDI DEVONO PRIMA ENTRARE E POI USCIRE, MAI AL CONTRARIO! SE UNA COSA NON TE L… - Franz215072382 : RT @InfinitoIsacco: @GiorgiaMeloni Molla il fiasco e vai a lavorare per gli italiani, noi siamo nella cacchina per colpa tua. Mutui, affitt… - InfinitoIsacco : @GiorgiaMeloni Molla il fiasco e vai a lavorare per gli italiani, noi siamo nella cacchina per colpa tua. Mutui, af… - Masssimilianoo : @MarcoRe44240861 È vero, mai piaciuta ?? Oggi devi accendere mutui - EmyFL5 : @AStramezzi @mariogiordano5 @fuoridalcorotv @LaVeritaWeb @RaffaellaRegoli Ma sa chi c@xxo siamo governati,hanno dis… -