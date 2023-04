Musetti-Gaston oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Marrakech 2023 (Di giovedì 6 aprile 2023) Lorenzo Musetti se la vedrà contro Hugo Gaston negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Marrakech 2023 (Marocco), torneo di scena sulla terra battuta della cittadina nordafricana. Il carrarino ha usufruito di un bye all’esordio in qualità di prima testa di serie della manifestazione. Il francese, invece, è reduce dal successo in rimonta ai danni del tedesco Jan-Lennard Struff. Match molto significativo per il giovane azzurro, chiamato ad invertire la rotta dopo quattro eliminazioni di fila al primo turno. Musetti partirà con i favori del pronostico contro il transalpino, già battuto nel novembre del 2021 nella fase a gironi delle Next Gen ATP Finals di Milano dopo un’incredibile battaglia durata cinque set. L’italiano non si presenta con il carico di fiducia. Quest’anno, tralasciando la United Cup in ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Lorenzose la vedrà contro Hugonegli ottavi di finale dell’ATP 250 di(Marocco), torneo di scena sulla terra battuta della cittadina nordafricana. Il carrarino ha usufruito di un bye all’esordio in qualità di prima testa di serie della manifestazione. Il francese, invece, è reduce dal successo in rimonta ai danni del tedesco Jan-Lennard Struff. Match molto significativo per il giovane azzurro, chiamato ad invertire la rotta dopo quattro eliminazioni di fila al primo turno.partirà con i favori del pronostico contro il transalpino, già battuto nel novembre del 2021 nella fase a gironi delle Next Gen ATP Finals di Milano dopo un’incredibile battaglia durata cinque set. L’italiano non si presenta con il carico di fiducia. Quest’anno, tralasciando la United Cup in ...

