Musetti e Passaro, doppia sfida Italia - Francia a Marrakech (live dalle 16.30 in tv) (Di giovedì 6 aprile 2023) E' una doppia sfida Italia - Francia quella che va in scena nel tardo pomeriggio nel secondo turno del "Grand Prix Hassan II", ATP 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si sta disputando ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) E' unaquella che va in scena nel tardo pomeriggio nel secondo turno del "Grand Prix Hassan II", ATP 250 dotato di un montepremi di 562.815 euro che si sta disputando ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sinneristi1 : RT @federtennis: Oggi in campo ?? ???? Marrakech #Vavassori ?? Munar #Musetti ?? Gaston - LIVE alle 16:30 circa su @SuperTennisTv #Passar… - Luca80093108 : RT @lorenzofares: Oggi pomeriggio vi racconto live su @SuperTennisTv il doppio incrocio Italia-Francia di 2T del torneo #ATPMarrakech ???? #… - Fprime86 : RT @federtennis: Oggi in campo ?? ???? Marrakech #Vavassori ?? Munar #Musetti ?? Gaston - LIVE alle 16:30 circa su @SuperTennisTv #Passar… - FiorinoLuca : RT @federtennis: Oggi in campo ?? ???? Marrakech #Vavassori ?? Munar #Musetti ?? Gaston - LIVE alle 16:30 circa su @SuperTennisTv #Passar… - musettina : RT @federtennis: Oggi in campo ?? ???? Marrakech #Vavassori ?? Munar #Musetti ?? Gaston - LIVE alle 16:30 circa su @SuperTennisTv #Passar… -