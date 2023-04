Muore sbranata dal rottweiler del fratello E per avvicinarsi alla 53enne agonizzante | i carabinieri hanno dovuto sparare al cane

(Di giovedì 6 aprile 2023) Si chiamava Patrizia La Marca e aveva 53 anni la donna morta, dopo alcune ore di agonia, a causa dell’aggressione da parte deldel. E’ successo in provincia di Imperia, a Soldano, nell’entroterra di Vallecrosia. Le urla della donnaattirato i vicini, chelanciato l’rme. Per consentire i soccorsi isono stati costretti aalferendolo, perché non permetteva di, che aveva subito lesionitesta, all’addome, alle spalle e alle braccia: i medici dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), dove la donna è stata trasportata con l’elisoccorso,tentato di tenerla in vita, ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Sbranata dal rottweiler del fratello, muore dopo ore di agonia - infoitinterno : Bordighera, muore sbranata dal rottweiler del fratello - AliceMell5 : ...'cane legato alla catena'... Muore a 53 anni, sbranata dal cane del fratello cui aveva portato il cibo - Levante… - RetweetPalermo : RT @live_palermo: Stava dando da mangiare al cane del fratello, partito per qualche giorno di ferie, poi l'aggressione LEGGI QUI ? https:/… - live_palermo : Stava dando da mangiare al cane del fratello, partito per qualche giorno di ferie, poi l'aggressione LEGGI QUI ?… -

BORDIGHERA. Il cane rottweiler del fratellastro Mario Russo non le ha lasciato scampo. "Il corpo è stato dilaniato in più parti, una situazione clinica gravissima, mai visto nulla da genere " spiega ...È deceduta al Santa Corona di Pietra Ligure la 53enne aggredita da un rottweiler questo pomeriggio a Soldano, nell' entroterra di Vallecrosia. Soldano: 53enneda un cane La situazione era apparsa subito tragica. Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe andata ad accudire il cane del fratello, in quanto quest'ultimo fuori città, quando è ...... abbattuto il platano monumentale di piazza Buozzi - I residenti: 'Qui non sarà più lo stesso' Incendio scoppiato per un cortocircuito Fotogallery - Piacenza, clochard 'eroe'nel rogo del suo ...

Soldano (Imperia), 53enne muore sbranata dal cane del fratello TGCOM

Una donna a Bordighera è stata sbranata da un rottweiler di suo fratello a cui era andata a dargli da mangiare. Secondo quanto riporta il personale dell’Asl la donna sarebbe arrivata in condizioni ...Uccisa dal rottweiler del fratello. È successo a Soldano, in provincia di Imperia, dove Patrizia La Marca, 53 anni, è stata aggredita dal cane che stava accudendo per conto del fratello, in vacanza da ...