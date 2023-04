Muore sbranata dal rottweiler del fratellastro | la tragedia a Imperia | soccorsi frenati dal cane Gli animalisti | «Non abbattetelo»

(Di giovedì 6 aprile 2023) È morta dopo alcune ore di agonia Patrizia La Marca, una dirigente d’azienda di 53 annidaldel. Laè avvenuta ieri pomeriggio a Soldano, in provincia di. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si è avvicinata alsemplicemente per porgergli la ciotola e dargli da mangiare. Il, però, le si è rivoltato contro. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini, che hanno udito le urla della donna: «Salvatemi!». Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo dell’incidente, La Marca versava già in condizioni disperate, con ferite alla testa, all’addome, alle spalle e alle braccia. La donna è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), dove è morta qualche ora più ...

È morta dopo alcune ore di agonia Patrizia La Marca, una dirigente d'azienda di 53 anni dal rottweiler del fratellastro. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio a Soldano, in provincia di Imperia. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si è avvicinata al cane semplicemente per porgergli la ciotola e dargli da mangiare. Non ha avuto neppure il tempo di reagire Patrizia La Marca, la 53enne che l'altro giorno è stata sbranata dal rottweiler del fratellastro Mario Russo. La donna stava curando l'animale a Vallecrosia, in provincia di Imperia, in attesa che il familiare ritornasse dalle vacanze.

