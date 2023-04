Multe per 22 milioni per le case occupate a Roma, ma nessuno paga (Di giovedì 6 aprile 2023) Altri problemi si sono aggiunti nelle ultime settimane per ciò che riguarda le procedure di sgombero Leggi su ilgiornale (Di giovedì 6 aprile 2023) Altri problemi si sono aggiunti nelle ultime settimane per ciò che riguarda le procedure di sgombero

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Luigi Strangis a @FQMagazineit: “Stranito dal divieto e le multe per chi usa le parole inglesi. Ci sono cose più im… - fattoquotidiano : L’assurda proposta di legge di Fdi: ‘Multe fino a 100mila euro per chi usa parole straniere’. M5s: ‘Sanzioni al min… - FratellidItalia : ?? Pronto il disegno di legge del #GovernoMeloni per fermare la produzione e il commercio di carne sintetica, con mu… - fanpage : Il vicepresidente della Camera torna a difendere la sua legge per tutelare la lingua italiana: “Non ci sono multe p… - Pasqual01350178 : @MatthijsPog I soldi per gli avvocati, e le multe dello stadio li avete recuperati. Avanti così -