Mourinho potrebbe diventare l'allenatore più pagato della storia! (Di giovedì 6 aprile 2023) Riportiamo fedelmente quest'ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 04/06/2023 In onda alle 11:45 CEST José Mourinho ha sul tavolo un'offerta dall'Arabia Saudita per allenare la squadra per 120 milioni di euro in due stagioni Il tecnico portoghese intendeva rispettare il contratto con i giallorossi fino al 30 giugno 2024 L'Arabia Saudita starebbe tentando José Mourinho, attuale allenatore della Roma, con una succulenta offriti di allenare la nazionale e questo lo renderebbe l'allenatore più pagato della storia. Come riporta il Corriere dello Sport in Italia, si dice che José Mourinho abbia sul tavolo un'offerta dall'Arabia Saudita per allenare la Nazionale di 120 milioni di euro in due stagioni.

