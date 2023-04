MotoGP | retroscena folle su Valentino Rossi | “Non credevo che ”

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 6 aprile 2023)su: a parlarne è Carlos Checa, ecco le sue dichiarazioni. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Come per la Formula 1, anche per la Moto GP non mancano le sorprese giorno dopo giorno. E a riferire qualcheinteressante è Carlos Checa, che a DAZN ha svelato qualcheQuesto articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.