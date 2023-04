(Di giovedì 6 aprile 2023) Dal 14 al 16 aprile il Motomondiale correrà sulla pista di Austin, in Texas. Sul circuito americano i piloti dovranno essere pronti ad affrontare i saliscendi di uno dei tracciati più complicati dell’intero calendario, dove una preparazione fisica adeguata è fondamentale per la massimizzazione della propria prestazione. A proposito di status atletico,sta cercando di rimettersi in sesto, dopo quanto accaduto a Portimao (Portogallo). Il disastroso incidente, causato proprio dall’iberico e che ha visto coinvolti Jorge Martin e Miguel Oliveira, ha lasciato tracce nel fisico del Cabroncito, citando la frattura al primo metacarpo della mano destra., per questo, ha iniziato il proprio lavoro inper essere pronto al GP negli USA, su una pista sulla quale ha sempre fatto la differenza, citando le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : MotoGP, Marc Marquez: “Tornato in palestra, piano piano sto recuperando” - - automotorinews : ??? #MotoGP, Francesco #Bagnaia vince solo grazie alla #Ducati? Il campione non ci sta e nomina #Rossi e #Marquez… - thereaaalFe04 : Nello sport ti può piacere uno rispetto ad un altro, ti può non stare simpatico uno e ci sta ma c’è un limite a tut… - Greeezyky : Rata2 rider MotoGP itu fans Barca ya. Fabio, Marc, Aleix, Alex, Mir, Pecco. - gp_undar : RT @corsedimoto: CASO MARQUEZ - Lo avevamo scritto giorni fa: sul piano prettamente legale Marc Marquez vincerà in appello e sconterà la sa… -

Nonostante la gara storta, è innegabile che l'era recente dellaabbia come simbolo proprio l'... infortuni e problemi con la moto dei vari Vinales, Aleix Espargarò, Quartararo,Marquez e ...E le HondaMarquez tornerà in sella dopo aver saltato l'Argentina per infortunio ma dovrà ... Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel terzo weekend dell'anno di, Moto2 ...Durante la gara domenicale, invece,Marquez ha centrato in pieno Miguel Oliveira , mettendo ... VEDI ANCHE, dove può arrivare Marco Bezzecchi2023: classifica piloti e costruttori ...

MotoGP, Marc Marquez in palestra: Lentamente sto recuperando GPOne.com

A proposito di status atletico, Marc Marquez sta cercando di rimettersi in sesto, dopo quanto accaduto a Portimao (Portogallo). Il disastroso incidente, causato proprio dall’iberico e che ha visto ...Fanno festa in due: Quartararo che probabilmente fa un passo in avanti decisivo in direzione del Mondiale e Aprilia che con uno straordinario Aleix Espargaro firma il primo podio in MotoGp della sua .