Motocross, GP Svizzera 2023: Herlings favorito principale in MXGP, Mattia Guadagnini sogna il podio (Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo la sabbia di Riola Sardo, il Mondiale Motocross si trasferisce sul terriccio di Frauenfeld dall’8 al 10 aprile per il Gran Premio di Svizzera 2023, valevole come terzo appuntamento della stagione per le classi MXGP e MX2 (il secondo per la WMX). Il circus delle gomme chiodate torna sulla pista elvetica dopo quattro anni di stop, in cui il tracciato è stato modificato radicalmente. Fari puntati nella categoria regina sull’atteso padrone di casa svizzero Jeremy Seewer, tre volte vicecampione del mondo MXGP ma ancora a caccia di un vero exploit in questo avvio di 2023 nonostante la notevole velocità evidenziata sinora in sella alla sua Yamaha. Osservato speciale inevitabilmente anche lo spagnolo Jorge Prado, tabella rossa con la GasGas grazie a due vittorie di manche e due successi ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 aprile 2023) Dopo la sabbia di Riola Sardo, il Mondialesi trasferisce sul terriccio di Frauenfeld dall’8 al 10 aprile per il Gran Premio di, valevole come terzo appuntamento della stagione per le classie MX2 (il secondo per la WMX). Il circus delle gomme chiodate torna sulla pista elvetica dopo quattro anni di stop, in cui il tracciato è stato modificato radicalmente. Fari puntati nella categoria regina sull’atteso padrone di casa svizzero Jeremy Seewer, tre volte vicecampione del mondoma ancora a caccia di un vero exploit in questo avvio dinonostante la notevole velocità evidenziata sinora in sella alla sua Yamaha. Osservato speciale inevitabilmente anche lo spagnolo Jorge Prado, tabella rossa con la GasGas grazie a due vittorie di manche e due successi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dianatamantini : MXGP - Sabato e lunedì di azione per il Mondiale Motocross, di scena in Svizzera. Presentazione e programmazione co… - corsedimoto : MXGP - Sabato e lunedì di azione per il Mondiale Motocross, di scena in Svizzera. Presentazione e programmazione co… - zazoomblog : Motocross GP Svizzera 2023: programma MX2 e MXGP orari tv streaming - #Motocross #Svizzera #2023: #programma… -