Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Ci sono prove eclatanti del contributo del capo della loggia massonica P2 Licio Gelli alla realizzazione della stra… - repubblica : Strage alla stazione di Bologna, le motivazioni: 'Prove eclatanti del contributo di Licio Gelli' - StatodiFobia : RT @SMaurizi: “Strage di Bologna, prova eclatante che Licio Gelli e i servizi segreti di D’Amato contribuirono”: le motivazioni dei giudici… - corrierebologna : #Bologna, la #Strage del #dueagosto e il ruolo di Bellini nelle motivazioni della condanna dei giudici - Marilenapas : RT @eziomauro: Motivazioni strage del 2 agosto 1980: quel filo nero che lega la bomba al delitto di Piersanti Mattarella - la Repubblica ht… -

...nero su bianco sono i giudici del processo per il depistaggio sulle indagini dellache uccise, il 19 luglio del 1992, il giudice Borsellino e cinque agenti della scorta, nelle...Ledepositate ieri del processo - bis per la peggioredella storia d'Italia (85 morti, centinaia di feriti) si muovono su questo doppio binario. La prova "granitica" è quella che ...'Si è finalmente giunti a porre un punto fermo che considera ladel 2 agosto 1980 a Bologna ... E' uno dei passi delledella sentenza della Corte di assise di Bologna che ha ...

“Strage di Bologna, prova eclatante che Licio Gelli e i servizi segreti di D’Amato… Il Fatto Quotidiano

Per lui, neofascista al soldo dei Servizi all’epoca, ma che dopo nella sua lunga carriera criminale divenne anche killer per l’ndrangheta, nelle motivazioni della sentenza ... fase precedente e finale ...BOLOGNA - "Dedichiamo questa motivazione a tutti i familiari delle vittime ... nonché ai mandanti della strage. Una sentenza poderosa e "argomentata in modo meticoloso" che, per Speranzoni così come ...