Mosca, presidente di turno del Consiglio Onu, organizza riunione farsa sui bimbi ucraini deportati. Proteste di 50 Paesi (Di giovedì 6 aprile 2023) Mosca ha usato la sua presidenza di turno del Consiglio di sicurezza Onu per organizzare una riunione informale sui bambini ucraini deportati con la forza in Russia, difendendosi da un'accusa che la Corte penale internazionale di giustizia ha contestato come crimine di guerra. Diversi Paesi tra cui Usa, Regno Unito e Malta sono usciti dall'aula. Una coalizione di oltre 50 nazioni ha accusato Mosca di disinformazione durante l'incontro, trasmesso in streaming con l'intervento della commissaria russa per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova, incriminata dalla Cpi. I rappresentanti diplomatici di alcuni Paesi hanno abbandonato l'aula mentre parlava, sostenendo che i bambini sono stati presi per la loro "sicurezza" e ...

