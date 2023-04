Mosca, lungo colloquio Putin - Lukashenko, oltre la mezzanotte (Di giovedì 6 aprile 2023) I colloqui di ieri tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko sono stati sostanziali e si sono conclusi ben oltre la mezzanotte, ha dichiarato oggi il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) I colloqui di ieri tra il presidente russo Vladimire il suo omologo bielorusso Alexandersono stati sostanziali e si sono conclusi benla, ha dichiarato oggi il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lukyluke311 : RT @riannuzziGPC: ...considerato come un avversario, accrescendo enormemente le possibilità di incidenti e di conflitto. Se aggiungiamo la… - riannuzziGPC : ...considerato come un avversario, accrescendo enormemente le possibilità di incidenti e di conflitto. Se aggiungia… - insideoverita : Una nuova pagina del capitolo italiano della competizione tra #Russia e #StatiUniti sembra in procinto di essere sc… - AndyMontany : @escimiditorno @marioadinolfi Al posto di Biden avrebbe già sganciato un paio di atomiche su Mosca solo per far ved… - Pupata55 : RT @franser_real: La Nato si allarga: la Finlandia entra nell'Alleanza -