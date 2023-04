Mosca dice no all' apertura di Kiev | le zone occupate sono Russia e non si restituiscono

(Di giovedì 6 aprile 2023)apre a un negoziatondosi disposta a riconoscere che la Crimea - illegalmente occupata e annessa dallafin dal 2014 - possa finire sotto. Ma a Putin e aki suoi scherani non basta.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hopfrog73 : @spighissimo e tu credi a quello che dice l'idiota di Mosca? se ci credi ti metti al suo stesso livello - Pietro_Pavan : Si può essere più stronzi di così? Dice l'opposto della realtà. #Mosca - Giorgio19693 : @Proteus1951 giustamente la cultura da social...risulta nulla dai social russi? così lo chiedo un troll ruzzo. per… - Carla37611766 : Come dice Conte...siamo in guerra - canessunoefessa : @Rooob1 Quando un idiota semplice diventa idiota complesso e succhialinfa a tradimento nei paesi democratici è megl… -

... il cui principale obiettivo sarà probabilmente il Mare di Azov -Suslov - , nel tentativo di tagliare il collegamento con la Crimea ". "La narrazione occidentale cheabbia tentato e ......della Russia non si discute e le affermazioni della presidenza ucraina sulla possibilità di negoziare sullo status della Crimea non è seria ed è irrealistica' Lo afferma una fonte daa Ria ..." Bench nell'appello abbiamo utilizzato esplicitamente il termine pace "Brandt ", non ... Alla luce della brutale aggressione dil'unico appello pacifista dovrebbe essere "Signor Putin, ...

La Finlandia è membro ufficiale della Nato. Mosca annuncia ritorsioni RaiNews

Kiev apre a un negoziato dicendosi disposta a riconoscere che la Crimea – illegalmente occupata e annessa dalla Russia fin dal 2014 – possa finire sotto Mosca. Ma a Putin e aki suoi scherani non basta ...nel tentativo di tagliare il collegamento con la Crimea», dice Dmitrij Suslov, consigliere del Cremlino, che dirige il Centro di studi europei e internazionali presso la Scuola superiore di Economia ...