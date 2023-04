Morta sbranata da rottweiler del fratello | Patrizia La Marca era andata a dar da mangiare al cane

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Il corpo è stato dilaniato in più parti, mai vista una cosa del genere”. Patrizia aveva 53 anni, era andata a dar… - icittadini : Imperia, Patrizia La Marca morta sbranata dal rottweiler del fratello - himeralive : Una tragedia è avvenuta a Ventimiglia (Imperia). Una donna, Patrizia La Marca, 53 anni, era andata a dar da mangiar… - infoitinterno : Patrizia morta sbranata dal rottweiler del fratello che stava cibando - VendutoCorrotto : RT @infoitinterno: Morta sbranata dal rottweiler del fratello: «Patrizia gli aveva portato da mangiare. Il corpo dilaniato, mai visto nulla… -

Appello dell'Aidaa: non abbattere il rottweiler "Innanzitutto le nostre piu sentite condoglianze per la morte di Patrizia La Marca la donna di 53 annia causa dei morsi del rottwwiller di ...... la 53enne che l'altro giorno è statadal rottweiler del fratellastro Mario Russo. La ... è stata trasferita in elicottero all' ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ma dopo poche ore è... la 53enne impiegata dell'Eurospin di Roverino a Ventimiglia,a morte da uno dei ... Giunta in condizioni disperate all'ospedale di Bordighera, èpoco dopo essere giunta in elicottero al ...

Morta sbranata da rottweiler del fratello, era andata a dar da mangiare al cane: Corpo dilaniato Fanpage.it

Segui Tag24 anche sui social Donna sbranata dal rottweiler del fratello. È morta all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in provincia di Savona, per la gravità delle ferite riportate la donna di ...La vittima, 53 anni, di Vallecrosia, in provincia di Imperia, non ha avuto il tempo di reagire alla furia del cane. In pochi secondi ha subito una serie di morsi alla testa, alle braccia e alle gambe ...