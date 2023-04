Morta a 17 anni dopo il trapianto di midollo | disposta la perizia

(Di giovedì 6 aprile 2023) Il gup ha disposto unaal fine di chiarire le cause della morte di Elisabetta Federico, 17, deceduta nel novembre del 2020 in seguito a undiosseo svolto all'ospedale Bambino Gesù. Nel procedimento sono imputati per omicidio colposo due medici. L'incarico peritale sarà formalizzato il prossimo 10 maggio. All'udienza erano presenti i genitori della ragazza che chiedono «giustizia per quanto avvenuto».

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... artdielle : È morta la scrittrice Ada D’Adamo. Aveva solo 55 anni e il suo romanzo “Come d’aria”, edito da @Elliotedizioni, era… - Agenzia_Ansa : È morta nella sua casa di Roma la scrittrice Ada d'Adamo, aveva 55 anni e da tempo era malata. Era appena entrata n… - fanpage : La storia della piccola Angelica, la bimba romana di 6 anni morta nella notte al Policlinico Gemelli di Roma a caus… - NotizieVirgilio : ?? Morta sbranata dal cane del fratello: Patrizia aveva 53 anni - TuttoSuMilano : Tragedia a Carimate, va a prendere la figlia a... -

... da quando si è scoperto che a premere il grilletto, per errore, era stato il figlio di 8, non ha mai accettato questa verità. "Non è possibile che sia stato mio figlio, mia moglie èper ...È veramente difficile spiegare quegliquanto fosse rilevante la politica, quanto fosse ... La Cramps è quindicon Demetrio Stratos E. F.: "Sì, e anche la voglia di Sassi di occuparsi di ...... è fratello dell' ex premier Berlusconi e di Maria Francesca Antonietta Berlusconi (nel 2009). Nei primidel decennio con il suo gruppo, Paolo Berlusconi Finanziaria s.r.l., ha acquistato ...

Federica, morta a 27 anni dopo il parto: indagati 7 tra medici e ... Fanpage.it

Il gup ha disposto una perizia al fine di chiarire le cause della morte di Elisabetta Federico, 17 anni, deceduta nel novembre del 2020 in seguito a un trapianto di midollo osseo svolto all’ospedale ...PETRIOLO - Choc a Petriolo per la morte dell’avvocatessa Verdiana Cardinali, stroncata da una malattia a 54 anni. Professionista molto conosciuta e stimata, aveva conseguito l’abilitazione in Spagna.