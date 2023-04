Morgan torna su Rai2 e attacca: “Madame non viene, si è offesa perché ho detto che se la tirava. Colpa dei giornalisti se ho ricevuto no dalla Rai” (Di giovedì 6 aprile 2023) Morgan sbarca su Rai2 dal 10 al 13 aprile, in seconda serata, accompagnato da Pino Strabioli. Il programma ruota attorno alle lezioni di musica in show di un’ora circa, partendo da quattro grandi nomi della musica italiani come Domenico Modugno, Umberto Bindi, Franco Battiato e Lucio Battisti. Morgan racconterà la storia, il percorso e le contaminazioni con la musica internazionale. Ad esempio a Domenico Modugno sarà legato Elvis Presley, a Umberto Bindi Freddie Mercury, a Franco Battiato Brian Eno e a Lucio Battisti David Bowie. In studio la band di Morgan e l’orchestra dei giovani talenti provenienti dai Conservatori italiani, diretti dal Maestro Angelo Valori, Direttore d’Orchestra dal Conservatorio di Pescara. Previsti anche gli ospiti come Avincola, Dolcenera, Vinicio Capossela, Paolo Rossi, Gino Paoli e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023)sbarca sudal 10 al 13 aprile, in seconda serata, accompagnato da Pino Strabioli. Il programma ruota attorno alle lezioni di musica in show di un’ora circa, partendo da quattro grandi nomi della musica italiani come Domenico Modugno, Umberto Bindi, Franco Battiato e Lucio Battisti.racconterà la storia, il percorso e le contaminazioni con la musica internazionale. Ad esempio a Domenico Modugno sarà legato Elvis Presley, a Umberto Bindi Freddie Mercury, a Franco Battiato Brian Eno e a Lucio Battisti David Bowie. In studio la band die l’orchestra dei giovani talenti provenienti dai Conservatori italiani, diretti dal Maestro Angelo Valori, Direttore d’Orchestra dal Conservatorio di Pescara. Previsti anche gli ospiti come Avincola, Dolcenera, Vinicio Capossela, Paolo Rossi, Gino Paoli e ...

