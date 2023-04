Morgan torna in Rai con la grande musica. "Sanremo? Non ho mai chiesto di farlo" (Di giovedì 6 aprile 2023) '' Ringrazio la Rai per avermi dato fiducia. Negli anni ho proposto tanti progetti alla Tv di stato, che però non mi sono mai stati accettati anche a causa dell'idea che si era creata di me . La mia immagine,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 6 aprile 2023) '' Ringrazio la Rai per avermi dato fiducia. Negli anni ho proposto tanti progetti alla Tv di stato, che però non mi sono mai stati accettati anche a causa dell'idea che si era creata di me . La mia immagine,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Newsic1 : MORGAN torna in televisione su Rai 2 con Stramorgan ovvero la musica immortale - infoitcultura : Morgan torna su Rai2 e attacca: “Madame non viene, si è offesa perché ho detto che se la tirava. Colpa dei giornali… - IlContiAndrea : #Morgan torna su Rai2 e attacca: “Madame non viene, si è offesa perché ho detto che se la tirava. Colpa dei giornal… - FQMagazineit : Morgan torna su Rai2 e attacca: “Madame non viene, si è offesa perché ho detto che se la tirava. Colpa dei giornali… - VitaleLorenzo : @BugattiCristian Minchia sembrava la stessa agitazione di quando Morgan ti ha sfanculato in diretta nazionale ???? To… -