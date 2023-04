Morgan: «Io a Sanremo? Ovvio, Amadeus non è un musicista». E su Giorgia Meloni: «Vi spiego perché non può essere fascista» (Di giovedì 6 aprile 2023) «Sono il più bravo di tutti a fare musica in tv». Lo ha detto Morgan, durante un’intervista al settimanale Oggi a quattro giorni dalla messa in scena – in seconda serata su Rai 2 – dello show musicale StraMorgan. Tra le tematiche toccate, anche la sua presenza al Festival di Sanremo. Di cui tanto si è parlato dopo le dichiarazioni del sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, che aveva rivelato di «vedere bene» Marco Castoldi alla kermesse del prossimo anno. «Morgan, un ponte fra musica classica e contemporanea. Meglio un vero stravagante come lui che uno finto come Fedez», era stato il commento di Sgarbi. Per il musicista «è una cosa ovvia» la sua presenza al Festival. «Sono un artista, un creativo. Mi occuperei di tutto, dalla scenografia alla scelta delle canzoni, dall’orchestra alla scelta ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) «Sono il più bravo di tutti a fare musica in tv». Lo ha detto, durante un’intervista al settimanale Oggi a quattro giorni dalla messa in scena – in seconda serata su Rai 2 – dello show musicale Stra. Tra le tematiche toccate, anche la sua presenza al Festival di. Di cui tanto si è parlato dopo le dichiarazioni del sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, che aveva rivelato di «vedere bene» Marco Castoldi alla kermesse del prossimo anno. «, un ponte fra musica classica e contemporanea. Meglio un vero stravagante come lui che uno finto come Fedez», era stato il commento di Sgarbi. Per il«è una cosa ovvia» la sua presenza al Festival. «Sono un artista, un creativo. Mi occuperei di tutto, dalla scenografia alla scelta delle canzoni, dall’orchestra alla scelta ...

