Montemesola si prepara alle ore Sante

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 6 aprile 2023) Siamo nel pieno della Settimana Santa esiai suoi Riti. Il programma di oggi, giovedì 6 aprile, prevede la Santa Messa e la Cena del Signoreore 19.00 in Chiesa Madre. A seguire, d21.3022.30, ci sarà l’adorazione eucaristica comunitaria e d22.3023.30 l’adorazione eucaristica dei gruppi giovanili. Oggi, Giovedì Santo, è l’ultimi giorno di Quaresima e di introduzione al Triduo Pasquale. A stabilire l’entrata del Giovedì Santo nel Triduo Pasquale è stata l’ultima riforma del concilio Vaticano II. Con la Messa in Coena Domini inizia ufficialmente il Triduo con la celebrazione dell’ultima cena di Gesù, prima della Passione. Infatti, dopo la Messa in Coena Domini, prevista stasera19.00, ...