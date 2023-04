Montagna di rifiuti speciali nei pressi dei terreni agricoli, sequestrata una discarica abusiva in provincia di Latina (Di giovedì 6 aprile 2023) Era un immenso terreno costellato da rifiuti speciali. La Guardi di Finanza, in queste ore, ha sequestrato una discarica abusiva sul territorio di Sezze, che confinava peraltro con terreni agricoli. I finanzieri hanno trovato questo immenso terreno con all’interno quintali di rifiuti, che sicuramente nel tempo hanno contribuito a inquinare l’ambiente dove giacevano. I militari hanno sequestrato l’intera area, che ora attende una bonifica da parte degli Enti competenti. sequestrata discarica abusiva a Sezze Finanzieri del Comando provinciale di Latina, nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio, hanno rinvenuto una vasta area rientrante nel comune di Sezze, di oltre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 aprile 2023) Era un immenso terreno costellato da. La Guardi di Finanza, in queste ore, ha sequestrato unasul territorio di Sezze, che confinava peraltro con. I finanzieri hanno trovato questo immenso terreno con all’interno quintali di, che sicuramente nel tempo hanno contribuito a inquinare l’ambiente dove giacevano. I militari hanno sequestrato l’intera area, che ora attende una bonifica da parte degli Enti competenti.a Sezze Finanzieri del Comandole di, nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio, hanno rinvenuto una vasta area rientrante nel comune di Sezze, di oltre ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Montagna di rifiuti speciali nei pressi dei terreni agricoli, sequestrata una discarica abusiva in provincia di Lat… - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Fototrappole contro l'abbandono dei rifiuti in montagna - mattinodinapoli : Fototrappole contro l'abbandono dei rifiuti in montagna - Cosimo80129919 : @GiuseppeConteIT @FloridiaBarbara Conte in parassita apre alla destra, e la destra risponde, e il popolo mezzo rinc… - superfulvio : RT @DisobbedireOra: @tradori Un montagna di rifiuti, seduta su della spazzatura. -