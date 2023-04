Monopattini addio in città. Ecco la prima capitale europea (Di giovedì 6 aprile 2023) Una notizia che forse in molti attendevano: Stop ai Monopattini elettrici a noleggio a Parigi. A stabilirlo è stato un referendum cittadino. Nonostante il Comune abbia indetto il referendum, l’affluenza è stata molto bassa, ma è risultata soddisfacente per tutti coloro che erano da sempre contrari ai Monopattini. Si tratta di una percentuale dell’89% dei votanti che si è espresso per il chiaro divieto. Monopattino addio: Ecco cosa potrebbe succedere – Formatonews.itNelle liste elettorali erano presenti circa 1,3 milioni di parigini, ma hanno votato solamente in 103mila. Il divieto al noleggio dei Monopattini a Parigi, scatterebbe dal mese di settembre 2023, subito dopo l’estate. Si attende che il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo confermi la scelta dei cittadini. Attenzione, il tutto ... Leggi su formatonews (Di giovedì 6 aprile 2023) Una notizia che forse in molti attendevano: Stop aielettrici a noleggio a Parigi. A stabilirlo è stato un referendum cittadino. Nonostante il Comune abbia indetto il referendum, l’affluenza è stata molto bassa, ma è risultata soddisfacente per tutti coloro che erano da sempre contrari ai. Si tratta di una percentuale dell’89% dei votanti che si è espresso per il chiaro divieto. Monopattinocosa potrebbe succedere – Formatonews.itNelle liste elettorali erano presenti circa 1,3 milioni di parigini, ma hanno votato solamente in 103mila. Il divieto al noleggio deia Parigi, scatterebbe dal mese di settembre 2023, subito dopo l’estate. Si attende che il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo confermi la scelta dei cittadini. Attenzione, il tutto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... battaglia_persa : RT @diarioromano: Parigi dice addio ai #monopattini in sharing. Roma prova a regolamentarli. Nella capitale francese un referendum ha detto… - stormi1904 : RT @diarioromano: Parigi dice addio ai #monopattini in sharing. Roma prova a regolamentarli. Nella capitale francese un referendum ha detto… - ultimo1973 : RT @diarioromano: Parigi dice addio ai #monopattini in sharing. Roma prova a regolamentarli. Nella capitale francese un referendum ha detto… - r0bert0t : RT @diarioromano: Parigi dice addio ai #monopattini in sharing. Roma prova a regolamentarli. Nella capitale francese un referendum ha detto… - 79_Alessio : RT @diarioromano: Parigi dice addio ai #monopattini in sharing. Roma prova a regolamentarli. Nella capitale francese un referendum ha detto… -