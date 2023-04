Mondiale di Motonautica 2023 | a Fiumicino la prima spettacolare gara

(Di giovedì 6 aprile 2023)– Cresce l’attesa fra i tanti appassionati italiani diche, dopo quattro anni di assenza, sulle nostre coste torneranno ad assistere allo spettacolo della più importante emanifestazione motoristica su acqua del mondo. Era dal luglio 2019, quando sul Lago Maggiore si svolse il Gran Premio Stresa, che in Italia mancava il prestigioso campionatoXCAT che in questovivrà proprio nel nostro Paese le due tappe di apertura della stagione iridata. Dal 29 aprile al 1 maggio, a due passi da Roma, e, successivamente, dal 5 al 7 maggio in Basilicata, nelle acque della costiera ionica a Porto degli Argonauti, saranno teatro dello Xcat World Championship, l’evento internazionale più importante della disciplina nel ...

(ANSA) - FIUMICINO-ISOLA SACRA, 06 APR - Sarà Fiumicino, dal 29 aprile al 1 maggio, ad ospitare la prima prova del Campionato Mondiale di Motonautica XCAT. Con dieci team internazionali protagonisti, ...