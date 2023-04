(Di giovedì 6 aprile 2023) Il caso dellesessuali in Veneto per le quali laregionale dellaMilena Cecchetto aveva denunciato pubblicamente il coldi Fdi Joefinisce con un accordo tra le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Molestie a consigliera Lega, Formaggio chiede scusa Accordo extragiudiziale tra i due.Cecchetto… -

Il caso dellesessuali in Veneto per le quali laregionale della Lega Milena Cecchetto aveva denunciato pubblicamente il collega di Fdi Joe Formaggio finisce con un accordo tra le parti e ...Il caso era scoppiato dopo le presunteda parte del consigliere di Fratelli d'Italia, Joe Formaggio (ex sindaco di Albettone) sullaleghista Milena Cecchetto (ex sindaco di ...... abile e fidatadi Margot che ne regola la vita, gli appuntamenti e le strategie ... Tante mie colleghe di Hollywood hanno trovato la forza di denunciare le, di trovare la loro voce. ...

Molestie a consigliera Lega, Formaggio chiede scusa - Veneto Agenzia ANSA

(ANSA) - VICENZA, 06 APR - Il caso delle molestie sessuali in Veneto per le quali la consigliera regionale della Lega Milena Cecchetto aveva denunciato pubblicamente il collega di Fdi Joe Formaggio ...VICENZA - Il caso delle molestie denunciate dalla consigliera veneta della Lega Milena Cecchetto contro il collega di Fratelli d'Italia Joe Formaggio finisce con un accordo tra le parti e ...