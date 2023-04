Moduli per le adozioni dei libri di testo della Scuola Secondaria di I grado (Di giovedì 6 aprile 2023) In allegato alcune proposte di modelli per l’adozione dei libri di testo di Scuola Secondaria di I grado, realizzato per singola disciplina e, uno, complessivamente per la classe. Si ricorda che la proposta deve essere approvata dal Consiglio di Classe prima dell’inoltro in Collegio dei Docenti per la sua approvazione definitiva. Si consiglia di … L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 aprile 2023) In allegato alcune proposte di modelli per l’adozione deidididi I, realizzato per singola disciplina e, uno, complessivamente per la classe. Si ricorda che la proposta deve essere approvata dal Consiglio di Classe prima dell’inoltro in Collegio dei Docenti per la sua approvazione definitiva. Si consiglia di … L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... odg_toscana : Combattere la discriminazione: corso formativo per i giornalisti organizzato da Fondazione Odg Toscana nell'ambito… - Moduli_it : Modulo di rimborso per pagamento morosità residua in caso di subentro utenza - 14C800 : @gentilivero Il resto agenzia entrate. Dati fiscali etc e moduli detrazioni. Punto. Ricevute dell'ok da ADE e da… - antidisfattista : RT @ParticipioPart: Se è il Gianluca che penso io, quello dei Mastiff, è persona preparata ed intelligente. Leader credibile, a differenza… - SecSolution : Ksenia Security: moduli di espansione per soluzioni smart home #KseniaSecurity #schedaespansione… -