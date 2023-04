Modella di OnlyFans scarica il seno rifatto dalle tasse | “È una spesa aziendale”

(Di giovedì 6 aprile 2023)diil: “” È polemica su Rebecca Goodwin,inglese divenuta famosa grazie a, che al momento di presentare la dichiarazione dei redditi ha deciso di allegare anche il conto dell’operazione di chirurgia plastica per l’ingrandimento del suosotto la voce “spese aziendali”. La notizia ha provocato la rivolta di alcuni follower, ai quali la28enne ha risposto a tono sul suo profilo Twitter: “A tutte le persone che si lamentano del fatto che la mia plastica alsia deducibile, ecco tutte le informazioni che non avete ...

Evelyn, la donna con due vagine su: 'Una è per mio marito, l'altra per il lavoro'

Al momento di presentare la dichiarazione dei redditi, una modella ha deciso di allegare il conto del chirurgo plastico per l'intervento di ingrandimento del seno sotto la voce "spese aziendali".