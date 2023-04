Missili dal Libano a Israele, Gerusalemme risponde e bombarda il sud del Paese (Di giovedì 6 aprile 2023) Almeno un razzo lanciato dal sud del Libano è stato intercettato dal sistema di difesa aerea israeliano Iron Dome sopra il nord di Israele. È quanto affermano le forze si difesa del Paese. Lo riporta ... Leggi su globalist (Di giovedì 6 aprile 2023) Almeno un razzo lanciato dal sud delè stato intercettato dal sistema di difesa aerea israeliano Iron Dome sopra il nord di. È quanto affermano le forze si difesa del. Lo riporta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... My_Salute : Il Libano ha lanciato almeno 100 missili contro Israele. Alcuni di loro sono stati intercettati dal sistema Iron Do… - MarcoMerli11 : RT @sweetlullaby0: Continuano i lanci di missili dal Sud del Libano verso i territori controllati dal regime sionista. È la risposta alle g… - sweetlullaby0 : Continuano i lanci di missili dal Sud del Libano verso i territori controllati dal regime sionista. È la risposta a… - rickysamp69 : Dal Libano oltre 100 missili… quando Israele risponderà in modo deciso vi strallerete le vesti come per le mangane… - globalistIT : -