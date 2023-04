Mini quiche tonno e spinaci: light per dimagrire con gusto! (Di giovedì 6 aprile 2023) Queste Mini quiche tonno e spinaci, senza impasto sono il piatto perfetto per chi è perennemente a dieta, ma non solo. Sono ideali anche per chi è sempre attenta al peso forma e desidera nutrirsi in modo leggero, con alimenti sani, digeribili e salutari. Ogni porzione apporta meno di 70 calorie. Preparatele per una cena primaverile in famiglia, conquisterete chi amate con una ricetta sfiziosa e light. Potete finalizzare il pasto con un po’ di formaggio magro e della frutta, se osservate un regime ipocalorico. Se, invece, desiderate stupire gli amici, provate ad offrirle come antipasto finger food per aprire le danze di un incontro informale. Non li appesantirete e li ingolosirete con una preparazione originale! Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo! Mini ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 6 aprile 2023) Queste, senza impasto sono il piatto perfetto per chi è perennemente a dieta, ma non solo. Sono ideali anche per chi è sempre attenta al peso forma e desidera nutrirsi in modo leggero, con alimenti sani, digeribili e salutari. Ogni porzione apporta meno di 70 calorie. Preparatele per una cena primaverile in famiglia, conquisterete chi amate con una ricetta sfiziosa e. Potete finalizzare il pasto con un po’ di formaggio magro e della frutta, se osservate un regime ipocalorico. Se, invece, desiderate stupire gli amici, provate ad offrirle come antipasto finger food per aprire le danze di un incontro informale. Non li appesantirete e li ingolosirete con una preparazione originale! Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo!...

