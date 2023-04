Minecraft | ecco quando arriverà nelle sale il live-action con Jason Momoa

(Di giovedì 6 aprile 2023) È stata finalmente annunciata una data d'uscita per ildicon protagonista: scopriamola insieme. Se stavate attendendo di scoprireavreste finalmente visto ildicon protagonistaal cinema, è il vostro giorno fortunato, perché Warner Bros. lo ha finalmente rivelato. L'uscita del film con l'attore di Aquaman e de Il Trono di Spadeè infatti stata programmata per il 4 aprile 2025, come riporta anche Deadline, facendo inoltre notare che gli Studios avevano già un progetto senza titolo in arrivo quel giorno. Ci vorrà dunque del tempo affinché l'attesa pellicola veda la luce (o il buio ...

Da allora il mondo creato dalla casa di sviluppo svedese ha continuato ad espandersi anche con alcuni spin - off, come: Story Mode di Telltale e Minecratf Dungeons di Double Eleven (la ...tutti i titoli che verranno aggiunti al catalogo del servizio nei prossimi giorni: Loop Hero (... Tokyo (Cloud, console e PC) - 12 aprile NHL 23 EA Play (console) - 13 aprileLegends (...Ambientato nel mondo di, mescola meccaniche d'azione con un gameplay strategico in tempo reale e con il crafting. Nel frattempo, i seguenti titoli lasceranno Game Pass il 15 aprile. ...

È stata svelata la data d'uscita Minecraft, il Film con Jason Momoa. I fan, però, dovranno attendere ancora un bel po' di tempo prima di poter assistere al nuovo film. Warner Bros. ha aggiornato la ...