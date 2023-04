Minaccia la madre per soldi | scatta il divieto di avvicinamento per un 25enne

(Di giovedì 6 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel corso della mattinata odierna, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di Arpaia (Bn), hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare, condiai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, emessa dall’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento nei confronti di undel posto, allo stato gravemente indiziato per il reato di tentata estorsione nei confronti della. La vicenda trae origine dalla denuncia presentata nel giugno del 2022 dallache, mossa dalla disperazione, ha trovato il coraggio di denunciare ai Carabinieri del posto, i ripetuti atteggiamenti aggressivi ...

Spinte, botte e minacce di morte all'anziana madre: ordinanza di allontanamento per la figlia 47enne ilgazzettino.it

Da anni maltratta l’anziana madre, aggredendola e minacciandola di morte ... ricorrendo a sistematiche aggressioni verbali e minacce di morte, talvolta anche brandendo un coltello, come pure ...PADOVA - Da anni maltratta l’anziana madre, aggredendola e minacciandola di morte ... ricorrendo a sistematiche aggressioni verbali e minacce di morte (talvolta anche brandendo un coltello), come pure ...