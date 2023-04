Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Violenza sessuale sul treno dei pendolari: 21enne aggredita alle 11 di mattina - fanpage : Una ragazza di 21 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale nel treno partito da Milano Porta Garibal… - GrandePatito1 : RT @fanpage: Una ragazza di 21 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale nel treno partito da Milano Porta Garibaldi alle 10:… - maximum855 : @valfurla ecco un’altra notizia per te - MargheritaCamp3 : RT @ettoreavanzini: Attendo fiducioso un commento da parte di @lauraboldrini : Orrore a Milano, la violenza in pieno giorno sul treno dei p… -

La ragazza è stata immobilizzata, stretta tra il finestrino e i sedili, subendo laper dieci interminabili minuti, quelli che intercorrono tra le fermate di Porta Garibaldi e Porta Vittoria.

Milano, violenza sessuale sul treno: dieci minuti di terrore, "svenuta per lo shock" TGCOM

Ancora una violenza sessuale, su un treno regionale, senza che la vittima possa far nulla per fuggire, e senza nessuno che l'aiuti. E' accaduto a Milano, a bordo del convoglio 24531 che collega Varese ...Ilaria Serri Cari lettori, Mi è parso giusto lasciare spazio alla vostra indignazione per la violenza di Milano. Tutti chiedono certezza della pena. Il punto è che i provvedimenti degli ultimi governi ...