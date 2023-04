Milano ti amo, ma quanto mi costi (Di giovedì 6 aprile 2023) Milano è una città cosmopolita che guarda all’Europa, dove lavoro, benessere, servizi, possibilità di studio e d’impresa non mancano, ma dove è sempre più difficile vivere. Tutto è caro, anzi carissimo – dagli affitti al caffé al bar - e di mese in mese i prezzi continuano a salire. Una condizione che sta annientando soprattutto il ceto medio, quella borghesia che ha fatto la fortuna del capoluogo lombardo. Colpa del caro energia, dicono; ma i più attenti osservatori notano che la parabola ascendente del costo della vita a Milano è iniziata da almeno un decennio. Milano non ama più i milanesi? Diversi analisti sostengono che il caro vita a Milano abbia iniziato la sua parabola ascendente con l’Expo che ha portato una ventata d’internalizzazione e di investimenti in città facendo fiorire intere zone un tempo ... Leggi su panorama (Di giovedì 6 aprile 2023)è una città cosmopolita che guarda all’Europa, dove lavoro, benessere, servizi, possibilità di studio e d’impresa non mancano, ma dove è sempre più difficile vivere. Tutto è caro, anzi carissimo – dagli affitti al caffé al bar - e di mese in mese i prezzi continuano a salire. Una condizione che sta annientando soprattutto il ceto medio, quella borghesia che ha fatto la fortuna del capoluogo lombardo. Colpa del caro energia, dicono; ma i più attenti osservatori notano che la parabola ascendente del costo della vita aè iniziata da almeno un decennio.non ama più i milanesi? Diversi analisti sostengono che il caro vita aabbia iniziato la sua parabola ascendente con l’Expo che ha portato una ventata d’internalizzazione e di investimenti in città facendo fiorire intere zone un tempo ...

Milano ti amo, ma quanto mi costi

Se un chilo di mele a Milano costa 2,19 euro, nel resto dell'Italia si spende 1,99 euro e persino i pomodori sono "roba da ricchi". A Milano la spesa per un chilo di pomodori si aggira intorno al 4,...

Morto Cedric Henderson: fu protagonista dello scudetto 1986 dell'Olimpia Milano

"La famiglia dell'Olimpia Milano è triste nell'apprendere della morte a 57 anni a Marietta, in Georgia, del nostro grande Cedric Henderson, amato e apprezzato membro della squadra vincitrice del ..."