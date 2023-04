Milano | ragazza violentata su un treno nell’indifferenza di un passante

(Di giovedì 6 aprile 2023) che se ne è andato quando ha intuito cosa stesse accadendo Unadi 21 anni, di origini toscane, è stata vittima di violenza sessuale su unche collega Varese a. La violenza è accaduta nella mattinata di ieri, 5 aprile, e dopo l’accaduto, la vittima è stata accompagnata dalla Polfer al pronto soccorso, dove ha raccontato l’aggressione. «Mi ha afferrata e tirata verso di sé facendomi stendere con la forza sui sedili, in un secondo mi ha immobilizzata, stretta tra il finestrino e un sedile». La violenza è durata diversi minuti e la giovane ha aggiunto: «Per lo choc ho perso conoscenza». L’aggressore, Stando alle prime ricostruzioni riportate dal Corriere della Sera, ha adocchiato la vittima già nel sottopasso della stazione di Porta Garibaldi. “Stavo cercando delle informazioni – ha detto la giovane -. Dovevo ...

Immobilizzata, stretta tra il finestrino e i sedili, violentata. La vittima della brutale aggressione è una ragazza di 21 anni di origini toscane. È successo ieri mattina (5 aprile 2023), mentre era a ...Un episodio raccapricciante avvenuto su un regionale che collega Milano a Varese. Una ragazza di 21 anni ha subito violenze sessuali mercoledì 5 aprile in pieno giorno, sul treno in partenza da Milano ...