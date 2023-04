Milano, incubo sul treno: ragazza violentata da uno straniero in pieno giorno (Di giovedì 6 aprile 2023) Milano, 6 apr — Un’altra ragazza, l’ennesima giovane italiana, violentata mentre viaggiava a bordo di un convoglio ferroviario partito da Milano. Che il capoluogo lombardo sia passato dall’essere la capitale economica d’Italia alla capitale del degrado è sotto gli occhi di tutti, tranne forse quelli del sindaco Sala e dei suoi accoliti, domiciliati nel regno delle Ztl. ragazza violentata in pieno giorno sul treno È accaduto ieri mattina, a bordo del treno 24531 che collega Varese a Treviglio, mentre il convoglio transitava nella metropolitana milanese tra le fermate di Porta Garibaldi e Porta. E’ il Corriere a riportare il racconto della ragazza, che si è trovata immobilizzata tra il sedile e i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 aprile 2023), 6 apr — Un’altra, l’ennesima giovane italiana,mentre viaggiava a bordo di un convoglio ferroviario partito da. Che il capoluogo lombardo sia passato dall’essere la capitale economica d’Italia alla capitale del degrado è sotto gli occhi di tutti, tranne forse quelli del sindaco Sala e dei suoi accoliti, domiciliati nel regno delle Ztl.insulÈ accaduto ieri mattina, a bordo del24531 che collega Varese a Treviglio, mentre il convoglio transitava nella metropolitana milanese tra le fermate di Porta Garibaldi e Porta. E’ il Corriere a riportare il racconto della, che si è trovata immobilizzata tra il sedile e i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : «C'era un altro passeggero, quando ha capito la situazione mi ha lasciato sola. Allora sono stata aggredita» - Pax_Amoruso : @MartynaEmiliano In effetti, di scene di questo tipo, ne ho viste parecchie, soprattutto quando viaggiavo molto in… - cristiansabau1 : Violentata in treno alle 11 di mattina. Incubo sulla linea Milano-Treviglio - TuttoSuMilano : #Milano, viaggio nella «casbah» di via Crespi 10: case da incubo, violenza e 288 mila euro di debiti con l'acquedot… - resistenzasvran : Stuprata a Milano dopo aver perso il cellulare: l'incubo di una ragazza. «Mi diceva - -