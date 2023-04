Milano, 24enne violentata in corso Como. Il gip sul 37enne fermato: «Voleva annientare qualsiasi capacità di difesa della vittima» (Di giovedì 6 aprile 2023) Una violenza messa in atto con «allarmante disinvoltura» con l’obiettivo di «annientare qualsiasi capacità di difendersi» da parte della vittima. Con queste parole il gip di Milano Sara Cipolla ha confermato poche ore fa il fermo per Imad Bourchich, il 37enne di origine marocchine accusato di aver stuprato nella notte tra venerdì 31 marzo e stato 1 aprile una giovane di 24 anni dopo una serata in discoteca. Nell’ordinanza con cui il giudice ha accolto la richiesta del pm Francesca Gentilini, si parla dello «spessore criminale» del 37enne, fermato domenica 2 aprile dalla Squadra Mobile. Se non restasse in carcere, Bourchich, che ha già violato un ordine di espulsione, potrebbe fuggire. Attualmente senza lavoro e senza ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 aprile 2023) Una violenza messa in atto con «allarmante disinvoltura» con l’obiettivo di «di difendersi» da parte. Con queste parole il gip diSara Cipolla ha conpoche ore fa il fermo per Imad Bourchich, ildi origine marocchine accusato di aver stuprato nella notte tra venerdì 31 marzo e stato 1 aprile una giovane di 24 anni dopo una serata in discoteca. Nell’ordinanza con cui il giudice ha accolto la richiesta del pm Francesca Gentilini, si parla dello «spessore criminale» deldomenica 2 aprile dalla Squadra Mobile. Se non restasse in carcere, Bourchich, che ha già violato un ordine di espulsione, potrebbe fuggire. Attualmente senza lavoro e senza ...

