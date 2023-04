Milano | 21enne violentata sul treno in pieno giorno | “Svenuta per lo shock”

(Di giovedì 6 aprile 2023) “Mi ha salvato l’istinto di sopravvivenza”. È il racconto scioccante fatto da una ragazza di 21 anni di una violenza subita ieri mattina su unregionale. La giovane di origini toscane ha raccontato alla polizia di esseresuldiretto a Treviglio. L’aggressore è un uomo di circa 40 anni a cui aveva chiesto indicazioni nella stazione milanese di Porta Garibaldi. “Stavo cercando delle informazioni”, ha raccontato la giovane, secondo quanto riporta l’edizione bergamasca del Corriere della Sera. “Dovevo raggiungere il mio fidanzato a Bergamo per recuperare una borsa che avevo dimenticato a casa sua. Mi si è avvicinato un uomo, sui 40 anni, dalla carnagione scura, all’apparenza sudamericano, invitandomi a prendere il passante”. Una volta a bordo si è trovata di fronte lo stesso uomo. Inizialmente non era sola: “La cosa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Violenza sessuale sul treno dei pendolari: 21enne aggredita alle 11 di mattina - trinchelino : RT @fanpage: 'La cosa terribile è che c'era un altro passeggero che, intuita la situazione, ci ha lasciati soli'. Ed è proprio a quel punto… - Stefaniaugo77 : RT @fanpage: 'La cosa terribile è che c'era un altro passeggero che, intuita la situazione, ci ha lasciati soli'. Ed è proprio a quel punto… - fanpage : 'La cosa terribile è che c'era un altro passeggero che, intuita la situazione, ci ha lasciati soli'. Ed è proprio a… - ERivetta : RT @Open_gol: La giovane è poi riuscita a reagire e raggiungere il capotreno, ma l'aggressore era già scappato -

Il nuovo episodio di violenza risale solo a ieri mattina ancora una volta a: tutto comincia quando la vittima, una, scambia poche parole con un uomo al quale chiede indicazioni in ...... conducente ubriaco alla guida Cronaca [ 01/08/2021 ] Tragedia a Gallipoli: turistain bici ...da tre squadre che stanno correndo più delle altre e cioè la capolista Virtus Bologna e poie ...Il fatto, secondo quanto è trapelato, è avvenuto su un convoglio in partenza daPorta Garibaldi. La, in difficoltà, cercava di raggiungere la città orobica. Una persona, da una prima ...

Milano, 21enne violentata sul treno dei pendolari: «Gli ho chiesto ... Open

21enne residente a Lucca e accusato di avere violentato una studentessa dominicana di 20 anni che nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2019 era stata aggredita all’uscita della discoteca Old Fashion ...La ragazza si trovava sul treno 24531 che collega Varese a Milano. L'uomo l'avrebbe avvicinata nel sottopasso della stazione di Porta Garibaldi. La 21enne infatti aveva chiesto alcune informazioni: ...