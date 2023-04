Milan, possibilità per Pobega sulla trequarti (Di giovedì 6 aprile 2023) Pobega provato sulla trequarti nell’ultimo allenamento del Milan guidato da Pioli: chance per lui dal primo minuto contro l’Empoli? Stefano Pioli verso qualche novità di formazione nel Milan per il match contro l’Empoli. Anche in vista della gara di Champions League contro il Napoli, il tecnico si prepara a qualche cambio nell’11 titolare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi a Milanello è stato provato Tommaso Pobega come trequartista centrale. Malick Thiaw verso il ritorno dal 1? al posto di Kjaer così come Alexis Saelemaekers sulla destra invece di Brahim Diaz. Milan (4-2-3-1): Maignan; Theo Hernandez, Thiaw, Tomori, Calabria; Bennacer, Tonali; Leao, Pobega, Saelemaekers; ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 aprile 2023)provatonell’ultimo allenamento delguidato da Pioli: chance per lui dal primo minuto contro l’Empoli? Stefano Pioli verso qualche novità di formazione nelper il match contro l’Empoli. Anche in vista della gara di Champions League contro il Napoli, il tecnico si prepara a qualche cambio nell’11 titolare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi aello è stato provato Tommasocomesta centrale. Malick Thiaw verso il ritorno dal 1? al posto di Kjaer così come Alexis Saelemaekersdestra invece di Brahim Diaz.(4-2-3-1): Maignan; Theo Hernandez, Thiaw, Tomori, Calabria; Bennacer, Tonali; Leao,, Saelemaekers; ...

