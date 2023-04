Milan | Pioli | «Spalletti? Non commento | sui rimpianti scudetto…»

(Di giovedì 6 aprile 2023) Stefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Empoli Stefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Non devo commentare le parole di, sarebbe un errore pensare al Napoli.scudetto? Non aumenta niente. I giudizi si fanno alla fine, a fine campionato e spero oltre per la Champions. Dobbiamo fare bene questi due mesi. Dobbiamo stare sul pezzo. Abbiamo fatto una vittoria importante a Napoli, ma ci deve servire per giocare a quel livello lì sempre. Bisogna pensare solo a domani». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Verso Milan-Empoli, la conferenza di Pioli Sport Mediaset

Dopo il successo per 4-0 sul campo del Napoli capolista e in attesa della sfida di Champions con gli stessi partenopei, il Milan tornerà in campo domani contro l'Empoli a San Siro. Il tecnico ...L'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa: "Dobbiamo stare sul pezzo. Abbiamo fatto una vittoria importante a Napoli, ma ci deve servire per giocare a quel livello lì ...