Milan | Pioli | “Prossimi due mesi decisivi | ma pensiamo solo all’Empoli”

(Di giovedì 6 aprile 2023) Prova a rimanere con i piedi per terra e la testa sull’Empoli l’allenatore delStefanoalla vigilia del match contro i toscani che si giocherà domani sera, venerdì 7 aprile, al Meazza alle 21.00. «Affrontare le prossime sfide con la giusta tensione – ha detto– sarà determinante, le partite si vincono prima con l’atteggiamento e la volontà, poi con la qualità. Dobbiamo essere umili e determinati, il campionato è molto importante per noi e vogliamo sfruttare la spinta dei tifosi». L’allenatore delè tornato quindi sul successo del Maradona contro la capolista Napoli, ma non vuole dargli un valore superiore ai tre punti: «Il successo del Maradona non aumenta il rammarico per il nostro cammino, dobbiamo essere concentrati per questo finale di stagione perché abbiamo ancora tante possibilità per ...