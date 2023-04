Milan | Pioli | 'Leao mi aveva detto una cosa contraria Non commento le parole di Spalletti | su Baldanzi'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Pioli: '#BrahimDiaz ha fatto due allenamenti personalizzati ma sta bene e per domani è disponibile. Sul centro-des… - mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - OptaPaolo : 5 - Da quanto Stefano Pioli guida il Milan (ottobre 2019), i rossoneri hanno battuto cinque volte la squadra prima… - 11contro11 : Conferenza stampa #Milan-#Empoli, Pioli: “Bisogna pensare solo a domani” #SerieA #11contro11 - infoitsport : Milan, Pioli: 'Un errore pensare al Napoli, dobbiamo giocare sempre così. Su Spalletti...' -

Stefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l'Empoli Stefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Non devo ...Anche per questoe il suonon possono pensare alla sfida dei quarti di finale contro il Napoli. La testa è all'Empoli perché vincere aiuta a vincere. Stefanoin conferenza stampa in ...... StefanoStefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A delcontro l'Empoli, alle 20.45 di domani a San Siro. L'allenatore dei rossoneri è partito dalla ...

Milan-Empoli, la conferenza di Pioli Fantacalcio ®

Il Milan non farà molto turnover contro l'Empoli in vista della Champions League dopo il successo di Napoli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbero essere solamente due i ...Pioli ha poi continuato: "I giocatori sanno che saranno due mesi decisivi. Abbiamo fatto un'ottima partita a Napoli, dobbiamo continuare su questa strada e pensare solo a domani. Domani ci sarà la ...