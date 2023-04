Milan, Pioli: “Contro l’Empoli serve il livello di Napoli” (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – “serve lo stesso Milan visto a Napoli”. Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera alle 21 tra Milan ed Empoli, valida per la 29esima giornata di Serie A: “Contro l’Empoli domani a San Siro sarà determinante rimanere in tensione: le partite si vincono prima con gli atteggiamenti, la determinazione e poi con la qualità”. Il tecnico del Milan ha ricordato quanto sia importante la continuità di risultati in questo momento della stagione: “Dobbiamo essere umili: il campionato è importante per noi e dobbiamo approfittare di questo turno casalingo”. La vittoria al Maradona Pioli è poi ritornato sulla prestazione e la vittoria al Maradona Contro i partenopei: “Dobbiamo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 6 aprile 2023) (Adnkronos) – “lo stessovisto a”. Stefanoha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera alle 21 traed Empoli, valida per la 29esima giornata di Serie A: “domani a San Siro sarà determinante rimanere in tensione: le partite si vincono prima con gli atteggiamenti, la determinazione e poi con la qualità”. Il tecnico delha ricordato quanto sia importante la continuità di risultati in questo momento della stagione: “Dobbiamo essere umili: il campionato è importante per noi e dobbiamo approfittare di questo turno casalingo”. La vittoria al Maradonaè poi ritornato sulla prestazione e la vittoria al Maradonai partenopei: “Dobbiamo ...

