Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : .@acmilan, Pasqual: “Krunic è molto duttile, dà il meglio in una mediana a tre” #SempreMilan #ACMilan #Milan… - milansette : Pasqual: 'Guardando Bennacer ad Empoli mi veniva da pensare: ?Che ci fa qui?'' - milansette : Milan-Empoli, Pasqual: 'Krunic e Bennacer destinati ad arrivare lontano' - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Pasqual e l'Empoli di Bennacer e Krunic: 'Destinati ad arrivare lontano' - Gazzetta_it : Pasqual e l'Empoli di Bennacer e Krunic: 'Destinati ad arrivare lontano' -

... i due rossoneri hanno cominciato insieme in Toscana e hanno attraversato a braccetto gli ultimi anni, passando per lo scudetto e un ruolo sempre più centrale neldi Pioli. Bennacer al bowling ...... Manganiello VAR : Chiffi - Muto Tegola sul Napoli: Osimhen ko, salta la partita con ilLe ... Telecronisti DAZN per il match La telecronaca di DAZN sarà affidata alla coppia Testoni -. ...... Alberto Santi e Sergio Floccari ore 20.45 Udinese -su Dazn Telecronaca: Stefano Borghi e ... Federico Zanon e Manuelsu Sky Telecronaca: Dario Massara e Lorenzo Minotti ore 15 Torino - ...

Milan, Pasqual: “Krunic è molto duttile, dà il meglio in una mediana a tre” Pianeta Milan

Manuel Pasqual, ex calciatore dell'Empoli, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport su Bennacer e Krunic: “Sapevo che prima o poi sarebbero stati protagonisti ad alti livelli e in squadre ...In un’intervista alla Gazzetta dello Sport l’ex Empoli Manuel Pasqual ha speso parole importanti per Rade ... Le dichiarazioni sul centrocampista del Milan. «Rade è molto duttile, riesce a coprire più ...