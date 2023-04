Milan-Napoli: recupero Osimhen, cosa filtra dallo staff a Castel Volturno (Di giovedì 6 aprile 2023) Victor Osimhen viaggia verso il recupero ma per Milan-Napoli in Champions League c’è ancora qualche dubbio. Il giocatore in questi giorni ha svolto terapie al centro sportivo di Castel Volturno. Osimhen avrebbe voluto giocare con Lecce, perché le sensazioni sono molto positive, ma ovviamente molto dipende anche dai riscontri strumentali, che per ora hanno bloccato il giocatore, visto che c’è ancora una piccola lesione. Osimhen recupera per Milan-Napoli? È sicuramente la domanda che si stanno facendo tutti, sia tifosi del Napoli ma anche quelli del Milan. Anche perché fino ad ora il giocatore nigeriano non ha mai potuto affrontare i rossoneri, era infortunato anche nel match del girone ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 6 aprile 2023) Victorviaggia verso ilma perin Champions League c’è ancora qualche dubbio. Il giocatore in questi giorni ha svolto terapie al centro sportivo diavrebbe voluto giocare con Lecce, perché le sensazioni sono molto positive, ma ovviamente molto dipende anche dai riscontri strumentali, che per ora hanno bloccato il giocatore, visto che c’è ancora una piccola lesione.recupera per? È sicuramente la domanda che si stanno facendo tutti, sia tifosi delma anche quelli del. Anche perché fino ad ora il giocatore nigeriano non ha mai potuto affrontare i rossoneri, era infortunato anche nel match del girone ...

