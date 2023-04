Milan – Napoli non si gioca solo sul campo da calcio (Di giovedì 6 aprile 2023) Dagli stadi ai diritti tv in scena la nuova sfida De Laurentiis-Scaroni Il Sole 24 Ore, di Carlo Festa, pag. 33 Gli stadi, i diritti tv, i fondi nel mondo del calcio, ma anche la necessità di una legge anti-pirateria e la rivelazione di una possibile offerta della Lega Serie A per Sky. Anticipo del derby italiano di Champions League, previsto tra Milan e Napoli il prossimo 12 aprile, tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e quello del Milan, Paolo Scaroni, durante il Merger e Acquisition Summit 2023. L’inizio del dibattito è focalizzato sulla strategia per fare impresa in Italia nel settore del calcio. «Il problema è vasto e complesso, ma è semplicissimo. O il calcio lo si intende come una impresa e purtroppo in Italia lo è a metà, oppure non si va da ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 6 aprile 2023) Dagli stadi ai diritti tv in scena la nuova sfida De Laurentiis-Scaroni Il Sole 24 Ore, di Carlo Festa, pag. 33 Gli stadi, i diritti tv, i fondi nel mondo del, ma anche la necessità di una legge anti-pirateria e la rivelazione di una possibile offerta della Lega Serie A per Sky. Anticipo del derby italiano di Champions League, previsto trail prossimo 12 aprile, tra il presidente del, Aurelio De Laurentiis, e quello del, Paolo Scaroni, durante il Merger e Acquisition Summit 2023. L’inizio del dibattito è focalizzato sulla strategia per fare impresa in Italia nel settore del. «Il problema è vasto e complesso, ma è semplicissimo. O illo si intende come una impresa e purtroppo in Italia lo è a metà, oppure non si va da ...

