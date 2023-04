Milan-Napoli, corsa al biglietto: 3700 tagliandi solo per gli abbonati (Di giovedì 6 aprile 2023) Corriere dello Sport – . L’edizione odierna del quotidiano, ha focalizzato l’attenzione sulla vendita dei biglietti, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 6 aprile 2023) Corriere dello Sport – . L’edizione odierna del quotidiano, ha focalizzato l’attenzione sulla vendita dei biglietti, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GA7_Official : “In Curva A 'la fede non ha prezzo', la manifestazione non era contro il caro biglietti, la società può fare i prez… - sscnapoli : ?? Champions League, #MilanNapoli prenotazione voucher per acquisto biglietti disponibile da domani alle ore 10:00.… - gippu1 : Se dopo la serataccia di Napoli-Milan e dopo 36 ore di riflessione, il presidente del Napoli non riesce a partorire… - vestitidiodio : oggi nelle stesse condizioni della ssc napoli contro l'ac milan domenica scorsa - calciomercatoit : ??L’ex #Milan, Dejan #Savicevic, avverte i rossoneri, dopo il roboante poker rifilato al #Napoli?? ??Ha ragione? -