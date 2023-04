Milan | la mossa di Elliott | un miliardo alle Cayman dopo il blitz della GdF

(Di giovedì 6 aprile 2023) Torna sotto la lente di ingrandimento l’operazione legata alla cessione deldaa RedBird, finita nel mirino in particolare da Blue Skye, socio di minoranza del fondo statunitense nella gestione del club rossonero. Come riporta l’edizione odierna del CorriereSera nella sua edizione dio, all’indomani delle perquisizioni fatte dalla Guardia di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... il fondo Blue Skye, chiede al Tribunale Fallimentare di Milano (che per decidere ha fissato udienza il 24 maggio) di dichiarare l'insolvenza non del, ma delle due società lussemburghesi ...

Cessione Milan a RedBird, la mossa di Elliot: un miliardo alle Cayman 24 ore dopo il blitz della Gdf Corriere Milano

Emergono nuovi particolari sulla cessione del Milan da Elliott a RedBird di Gerry Cardinale. Lo scorso 26 gennaio la Guardia di Finanza ha acquisito documenti negli uffici di alcuni studi legali milan ...