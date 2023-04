Milan-Empoli, rivedi la conferenza stampa di Stefano Pioli (VIDEO) (Di giovedì 6 aprile 2023) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del match contro l’Empoli valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa toccando svariati argomenti. L’allenatore rossonero ha chiesto ai suoi giocatori il giusto atteggiamento e grande determinazione in vista di un intenso finale di stagione. Un pensiero anche per l’ex presidente Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele. Sulla formazione, invece, dubbi ancora da sciogliere, ma tanti elogi per i suoi ragazzi. Ecco il VIDEO per rivedere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 aprile 2023) Il tecnico del, alla vigilia del match contro l’valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato intoccando svariati argomenti. L’allenatore rossonero ha chiesto ai suoi giocatori il giusto atteggiamento e grande determinazione in vista di un intenso finale di stagione. Un pensiero anche per l’ex presidente Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele. Sulla formazione, invece, dubbi ancora da sciogliere, ma tanti elogi per i suoi ragazzi. Ecco ilper rivedere laintegrale di. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Tutte queste sciocche, ridicole e forzatissime coincidenze sul #Milan 2022-2023 in rapporto alle vecchie stagioni i… - AntoVitiello : Da #Milanello Il #Milan spera di recuperare #Kalulu per la #ChampionsLeague (più probabile il ritorno) Invece… - Milannews24_com : Milan, occhio ai diffidati: due giocatori a rischio squalifica - Alessandrorza : @acmilan vendo biglietti per milan empoli ! ?? - LonigroMarco : Milan, Schiacci Napoli e poi…Empoli? -